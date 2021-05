Nachträglich aufgetauchte Handyvideos lassen Frankenthaler Staatsanwälte befürchten: Die Justiz könnte den Verursacher eines Raser-Unfalls mit zwei Toten zu milde bestraft haben. Aber an einem schon rechtskräftigen Urteil lässt sich normalerweise nichts mehr ändern. In diesem Fall allerdings ist den Anklägern doch noch ein Kniff eingefallen.

Es sind krasse Verkehrsregel-Verstöße, die wackelige Handyvideos aus dem Winter 2018 und dem Frühjahr 2019 belegen. Die Mitfahrer-Aufnahmen aus dem Innenraum eines Luxusklassen-BMW zeigen, wie das Auto mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde über Vorderpfälzer Landstraßen prescht. Und wie der Wagen im Frankenthaler Stadtgebiet auf Tempo 135 beschleunigt wird. Am Steuer sitzt dabei offenbar ein 19-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, der Monate später einen schrecklichen Unfall verschuldet.

Viel zu schnell bei strömendem Regen

Im Sommer 2019 verliert er die Kontrolle über die 312-PS-Limousine, als er bei strömendem Regen mit Geschwindigkeiten von mehr als 155 Kilometern pro Stunde über einen Tempo-90-Abschnitt der Bundesstraße zwischen dem südhessischen Lampertheim und Mannheim brettert. Das Auto kracht gegen einen Baum – was der Raser und sein Beifahrer halbwegs unbeschadet überstehen. Doch zwei Passagiere auf der Rückbank sterben, der dritte Fonds-Insasse wird wohl körperlich und geistig schwer behindert bleiben.

Die Justiz allerdings betrachtet den Todesfahrer zunächst eher wie einen Fahranfänger, dem aus bloßer Unerfahrenheit ein Fehler unterlaufen ist: Ein Frankenthaler Richter verhängt gegen ihn sechs Monate Haft auf Bewährung. Außerdem muss er 2000 Euro für einen guten Zweck zahlen, und seinen Führerschein soll er frühestens nach zwölf Monaten zurückbekommen. Denn die verräterischen Handyvideos kennen die Strafverfolger da noch nicht: Von ihnen erfahren sie erst Monate später, als sie der Opfer-Anwalt Frank K. Peter einreicht.

Urteile nachträglich kaum zu kippen

Dass dem mittlerweile 21-jährigen Todesfahrer deshalb neuer Ärger wegen krasser Verkehrsregel-Verstöße droht, zeichnete sich seither ab. Endgültig festgeschrieben schien hingegen, dass es bei der milden Strafe für den Horror-Unfall bleibt. Denn selbst wenn die Justiz nachträglich feststellt, dass ihr bei einer früheren Entscheidung wichtige Informationen gefehlt haben und sie deshalb falschlag: Die deutsche Rechtsordnung erlaubt es normalerweise nicht, ein schon rechtskräftig gewordenes Urteil noch einmal umzuwerfen.

Doch in diesem Fall haben sich Staatsanwälte trotzdem noch einen Kniff einfallen lassen. Ausgangspunkt: Verurteilt worden ist der 21-Jährige nur per Strafbefehl. Also wurde alles schriftlich und mithin eher oberflächlich abgewickelt. So ein Hopplahopp-Verfahren ist aber nur zulässig, wenn es um nicht allzu schwerwiegende Vorwürfe geht. Und sein Ergebnis kann nachträglich wieder gekippt werden, falls sich hinterher herausstellt: Die Justiz hatte übersehen, dass es in diesem Fall doch um ein Verbrechen ging.

Illegales Rennen auch ohne Gegner

Als rechtlicher Fachbegriff meint dieses Wort Delikte, für die mindestens ein Jahr Gefängnis vorgesehen ist. Was, zum Beispiel, für illegale Autorennen mit tödlichem Ende gilt. Und als solches, meinen die Ankläger, könnte die fatale Spritztour des 21-Jährigen mittlerweile einzustufen sein. Zwar gehen sie davon aus, dass er keinen Gegner hatte, als er über die Bundesstraße preschte. Doch von einer Wettfahrt sprechen sie auch, wenn jemand ohne Konkurrenz, aber mit aller Gewalt Maximalgeschwindigkeiten erreichen will.

Dass dem 21-Jährigen so etwas zuzutrauen wäre, schließen die Frankenthaler Strafverfolger aus den Handyvideos, die krasse Verstöße gegen Verkehrsregeln zeigen. Doch ob er sich tatsächlich einem neuen Verfahren um seinen Unfall stellen muss, wird nun in Landau entschieden: Weil eine Wiederaufnahme von einer anderen als der bislang zuständigen Dienststelle beackert werden muss, ist der Fall zu den Südpfalz-Staatsanwälten gewandert.