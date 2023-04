Rund ein halbes Jahr nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen ist im Kreishaus am Europaplatz fast wieder Normalbetrieb möglich. Währenddessen laufen die Untersuchungen der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz weiter auf Hochtouren. Die Ermittler brauchen dabei aber einen langen Atem.

