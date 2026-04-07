Nach einem großen Drogenfund in Speyer und Böhl-Iggelheim am Samstag vor einer Woche gehen die Ermittlungen weiter. 600 Gramm Kokain, 350 Gramm Marihuana und 180 Gramm Haschisch, zudem 90.000 Euro Bargeld, zwei Autos und zehn Smartphones waren den Ermittlern zufolge sichergestellt worden. Zwei 33- und 56-jährige Männer sitzen seither in Untersuchungshaft. „Ob es noch weitere Tatverdächtige gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen“, teilt Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz auf Anfrage mit.

Den Funden in einem Geschäftsraum sowie in zwei Lagerhallen in Speyer und Böhl-Iggelheim sei intensive Polizeiarbeit vorausgegangen. „Die Drogen waren zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt“, so Brehmeier-Metz. Wie oft in den vergangenen Jahren Funde in mindestens dieser Größenordnung im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Frankenthal gemacht wurden, könne sie nicht beziffern. Sollte sich der Verdacht gegen die Männer erhärten, es zu einer Anklage und Verurteilung kommen, drohten diesen unter anderem wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahr. Die Autos und das Bargeld seien wegen der laut Strafgesetzbuch möglichen „Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern“ beschlagnahmt worden.