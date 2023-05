Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Senioren sind am Samstagmorgen beim Brand eines Einfamilienhauses in Harthausen ums Leben gekommen. Obwohl die Feuerwehr nach Eingang des Notrufs sofort vor Ort war, kam jede Hilfe zu spät. Die Nachbarn können es noch kaum fassen, was sich direkt vor ihren Augen ereignet hat.

Am Tag nach dem verheerenden Feuer steht Harthausen unter Schock. Am Samstagabend kommen immer wieder Menschen in die Schillerstraße und bleiben still vor der Brandruine stehen, in der in der vorangegangenen