Ein 57-Jähriger ist am Samstagabend auf dem Nachhauseweg von einer Fasnachtsparty in Römerberg geschlagen worden. Laut Polizei hatte der Mann die „Ramba Zamba“-Faschingsfete in der Rhein-Pfalz-Halle in Heiligenstein besucht. Auf dem Heimweg kam es zunächst zu einem Streitgespräch mit einem Unbekannten. Dieser schlug dem 57-Jährigen schließlich mit der Faust ins Gesicht. Bis auf eine leichte Schwellung blieb der Römerberger aber unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.