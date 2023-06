Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof wird am Donnerstag wieder der Unterricht aufgenommen. Die Testergebnisse der Lehrer und des betroffenen Personals liegen laut Kreisverwaltung vor. Es gab keine positiven Fälle.

Dass an der Limburgerhofer Realschule wegen einer infizierten Schülerin bis einschließlich Mittwoch kein Unterricht stattfand, hatte einen besonderen Grund: Die erkrankte Jugendliche ist aus einer