Nach dem Brand im Serverraum im Rathaus in Dudenhofen hat die Verbandsgemeindeverwaltung jetzt die nächste konstituierende Ratssitzung abgesagt. Betroffen ist der Verbandsgemeinderat, dessen Mitglieder am Montagabend, 8. Juli, erstmals in der neuen Legislaturperiode im Bürgerhaus zusammenkommen sollten. Die konstituierende Sitzung soll nach den Sommerferien Anfang September stattfinden. Am Dienstag hatte die Verwaltung bereits die erste Sitzung des neuen Dudenhofener Ortsgemeinderats gecancelt, die am Donnerstag stattfinden sollte.

Grund für die Absagen ist der Brand im Serverraum im Rathaus in Dudenhofen. Laut Verwaltung wird am heutigen Mittwoch ein Gutachter erwartet, der den Schaden für die Versicherung bewertet. Erst dann kann das Gebäude gereinigt und der Server wieder hochgefahren werden. Die Rathäuser in Dudenhofen und Römerberg bleiben daher auch am Mittwoch geschlossen.