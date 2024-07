Nach dem Brand im Serverraum im Rathaus in Dudenhofen hat die Verbandsgemeindeverwaltung jetzt die nächste konstituierende Ratssitzung abgesagt. Für Bürger mit dringenden Anliegen soll es einen Notdienst der Verwaltung geben.

Betroffen ist der Verbandsgemeinderat, dessen Mitglieder am Montagabend, 8. Juli, erstmals in der neuen Legislaturperiode im Bürgerhaus zusammenkommen sollten. Die konstituierende Sitzung soll nach den Sommerferien Anfang September stattfinden. Am Dienstag hatte die Verwaltung bereits die erste Sitzung des neuen Dudenhofener Ortsgemeinderats gecancelt, die am Donnerstag stattfinden sollte. Noch offen war am Mittwoch, ob die konstituierenden Ratssitzungen in Römerberg am 9. Juli und in Harthausen am 11. Juli stattfinden können.

Grund für die Absagen ist der Brand im Serverraum im Rathaus in Dudenhofen. Die Verwaltung wartete am Mittwochmittag weiter auf einen Gutachter, der den Schaden für die Versicherung bewertet. Erst dann kann das Gebäude gereinigt und der Server wieder hochgefahren werden. Die Rathäuser in Dudenhofen und Römerberg blieben daher auch am Mittwoch geschlossen. Das wird laut Büroleiter Christian Schreiner auch am Donnerstag sicher der Fall sein, und auch am Freitag rechnet er derzeit nicht mit einer Öffnung.

Notdienst wird eingerichtet

Es gibt aber auch gute Nachrichten für die Bürger: Im Bürgermeisteramt in Römerberg Am Rathaus 3, schräg gegenüber des Verwaltungsgebäudes, werde ein Notdienst eingerichtet, wie Schreiner informiert. Bürger mit dringenden Anliegen in den Bereichen Bürgerbüro und Standesamt können dort vorstellig werden. Konkret geht es um Express-Reisepässe und vorläufige Ausweisdokumente sowie um Sterbefallbeurkundungen. Nicht weiterhelfen kann der Notdienst bei der Kfz-Zulassung, die Zuständigkeit dafür liegt bei der Kreisverwaltung in Ludwigshafen.

Geöffnet ist der Notdienst am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 7.30 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 18 Uhr, zudem am Freitag, 5. Juli, zwischen 7.30 und 12 Uhr. Es müsse mit Wartezeiten gerechnet werden. Die Bürger werden gebeten, ausschließlich mit EC-Karte oder Kreditkarte zu bezahlen und zu beachten, dass in Römerberg kein Fotoautomat zur Verfügung steht.

Erster Beigeordneter Reinhard Burck (Grüne) informiert außerdem darüber, dass das Bürgerhaus in Dudenhofen als Anlauf- und Informationsstelle dient, wo es auch Wertstoffsäcke gebe. Telefonisch ist die Verwaltung laut Büroleiter Schreiner derzeit ausschließlich über die zentrale Nummer 06232 6560 während der üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

In sozialen Netzwerken ist Kritik insbesondere wegen der Schließung des Römerberger Verwaltungsstandorts laut geworden. Der Büroleiter äußert ein gewisses Verständnis für den Ärger mancher Bürger. Er verweist aber auch darauf, dass beide Standorte von den gleichen Servern in Dudenhofen bedient werden. Eine Spiegelung der IT-Systeme am Standort Römerberg, wäre laut Schreiner sehr teuer.