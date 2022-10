Erst haben sich mehrere junge Leute im Netz gestritten und beleidigt, dann kam es zur Begegnung im „richtigen Leben“: Laut Polizei verabredeten sich die Beteiligten am Donnerstag gegen 21.50 Uhr beim Bahnhof in Böhl-Iggelheim. Ein 28-Jähriger kam zu dem Treffen mit einem Baseballschläger, beleidigte vier Personen im Alter von 14 bis 21 Jahren und soll „bedrohlich auf die Gruppe eingewirkt“ haben. Hierauf flüchteten die Betroffenen und verständigten die Polizei. Den Beamten öffnete der 28-Jährige seine Haustür mit dem Baseballschläger in der Hand, den er – so die Polizei – „unter Vorhalt der Schusswaffe und des Tasers“ – unverzüglich weglegte. Er gab an, zuvor von der Gruppe online beleidigt worden zu sein. Der Baseballschläger wurde sichergestellt und wechselseitige Anzeigen aufgenommen.