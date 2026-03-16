Bei einem Fußballspiel der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt ist es am Sonntag nach Spielende zu einer Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 26-jähriger Gastspieler einem 32-jährigen Spieler des Heimvereins ins Gesicht. Offenbar kam es schon während des Spiels zu Nicklichkeiten zwischen Spielern. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Abklärung hinzugezogen, eine Behandlung in einem Krankenhaus jedoch abgelehnt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.