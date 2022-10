Becherwurf mit Folgen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den 1. FC Kaiserslautern wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger beim Auswärtsspiel in der zweiten Bundesliga Anfang September in Sandhausen (0:0) mit einer Geldstrafe in Höhe von 4.800 Euro belegt. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Laut DFB haben Anhänger des FCK während des Spiels acht Becher aus dem Fanblock auf das Spielfeld geworfen. Wegen der neuerlichen Strafe appelliert der Klub erneut, das Werfen von Gegenständen jeglicher Art, zu unterlassen. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt.