Alle vier Reifen seines Autos sowie Teile der Auspuffanlage hatten Unbekannte während der knapp vier Stunden gestohlen, in denen ein 59-Jähriger am Dienstagnachmittag seinen Wagen am Mechtersheimer Badesee abgestellt hatte. Laut Polizei hatte der Mann seinen grauen Mercedes um 13.30 Uhr an einer Stelle des Parkplatzes abgestellt, an der keine weiteren Autos parkten. Als der Halter um 17.15 Uhr zurückkehrte, war der Wagen mit Steinen aufgebockt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 4000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.