Nach einer Unfallflucht am Sonntag gegen 20.50 Uhr in der Rheingönheimer Straße in Altrip sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Verursacher eines Unfalls. Wie die Polizei weiter mitteilt, war ein 22-jähriger Autofahrer in Richtung Ludwigstraße unterwegs, als er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs, das zu mittig auf der Straße gefahren sein soll, ausweichen musste. Dabei kollidierte er mit einem betonierten Hochbett. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro, es war nicht mehr fahrbereit. Zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug, der den Unfall verursacht haben soll, ist bislang nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt, Telefon 06235 4950, entgegen.