Bei einem freundlichen Helfer, der mit Muskelkraft ihr liegengebliebenes Auto von der Straße schaffte, möchte sich Ursula Peter gerne bedanken. Weil der Mann so schnell wie er gekommen war wieder verschwunden ist, wandte sich die Schifferstadterin an die RHEINPFALZ. Der Vorfall ereignete sich Donnerstag vor zwei Wochen.

Die 63-Jährige war gerade mit ihrem feuerroten Hyundai i10 losgefahren, kam aus dem Waldspitzweg in Schifferstadt und wollte in die Rehhofstraße einbiegen, als der Wagen sich auf einmal nicht mehr schalten ließ. Sie trat auf die Bremse, lenkte an den rechten Straßenrand und notgedrungen würgte sie den Motor ab. „Ich fahre seit 45 Jahren Auto, aber eine Panne habe ich noch nie gehabt“, erzählt sie. Während sie den Kofferraum öffnete, um das Warndreieck herauszuholen, hörte sie Rufe. Ein Mann stand auf dem Lidl-Parkplatz und rief: „Ich kann sie abschleppen! Sie können da nicht stehen bleiben!“ Er sei dann so schnell die Böschung am Parkplatz herunter gerannt, dass er gestolpert und gestürzt sei, sich aber zum Glück nicht verletzt habe. Der Mann sei schon etwas älter, kräftig von Statur und habe eine orangefarbene Sicherheitsjacke getragen.

Abschleppen sei nicht nötig, weil ihre übliche Autowerkstatt kaum 200 Meter entfernt die Straße hoch ansässig sei, sagte sie dem Unbekannten. Und sie selber konnte auch in wenigen Minuten wieder nach Hause laufen. „Die Erleichterung, dass ich ja praktisch noch zu Hause war, war größer als der Schreck“, sagt die Schifferstadterin.

RHEINPFALZ sucht den Helfer

Beim Auto angekommen nahm der Helfer die Sache in die Hand. „Sie setzen sich rein, ich schiebe. Warnblinker an, Gang raus, Bremsen los und jetzt lenken sie“, habe er sie angewiesen und gleich angeschoben. So konnten die beiden das Auto auf dem Lidl-Parkplatz abstellen, wo die Werkstatt es am nächsten Tag geholt hat. Der Fehler, ein gerissenes Kupplungsseil, war schnell behoben und inzwischen ist das Auto wieder bei seiner Besitzerin.

Die würde sich gerne bei ihrem Helfer bedanken. Als das Auto sicher abgestellt war, habe er nur schnell „Dann ist alles gut, tschüss!“ gesagt und war auch gleich wieder weg, sagt Ursula Peter. „Ich fand das sehr freundlich und würde mich gerne bei dem Mann bedanken“, sagt sie. Deshalb habe sie sich an die RHEINPFALZ gewandt. Wir helfen gerne: Wenn Sie, lieber Helfer, das hier lesen, schreiben sie doch bitte der Redaktion unter redrpk@rheinpfalz.de.