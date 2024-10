Nach dem Ausfall des Mawacon-Glasfasernetzes am Dienstag unter anderem in Altleiningen, geht das Rätselraten um die Ursache weiter. Die Fehlersuche führte zur Firma Pfalzkom in Ludwigshafen. Peter Wehrle, Leiter Operations-Data-Center und Netzwerk bei der Pfalzkom, sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass an einem Knotenpunkt des rund 1500 Kilometer langen Glasfasernetzes seines Unternehmens in Maxdorf ein Kabel beschädigt worden sei. Eine Firma habe dort ein drei Meter tiefes Loch gegraben, um Wasserrohre zu verlegen, und die Internetleitung dabei kaputtgemacht.

Am Mittwoch in Maxdorf beziehungsweise Fußgönheim ist man hingegen ratlos. „Wir haben von dem Vorfall gelesen und haben gerätselt, wo in Maxdorf das passiert sein soll“, sagt Wilfried Weber, Werkleiter der Friedelsheimer Gruppe. An der Baustelle in der Hauptstraße, die der Zweckverband für Wasserversorgung derzeit betreut, könne der Schaden jedenfalls nicht entstanden sein. „So tief kommen wir gar nicht“, sagt Weber. „Außerdem melden wir unsere Arbeiten immer vorschriftsmäßig an.“

Was in diesem Zusammenhang ebenfalls noch eine interessante Nachricht ist: „In der Hauptstraße, wo derzeit die Hausanschlüsse erneuert werden, liegen gar keine Glasfaserkabel“, sagt Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU). Er kann sich keinen Reim darauf machen, wo besagte Baustelle sein soll. „Wir warten hier ja darauf, ans schnelle Internet angeschlossen zu werden.“ Möglicherweise sei die Baustelle außerhalb zu finden. „Auf einem Aussiedlerhof vielleicht?“ Die offensichtliche Baustelle in Maxdorf, die alle sehen, hat nicht für den großen Internetausfall im Leinigerland gesorgt, da sind sich Baumann und Weber einig. „Bei uns war nix. Unser Internet lief“, sagt Baumann noch.