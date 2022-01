Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 21.45 Uhr bei Altrip. Kurz vor der Einmündung der K12 mit der K13 kam ein 41-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Ludwigshafen kam, wahrscheinlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Auto eines 59-Jährigen, der an der Einmündung wartete. Beide Fahrzeuge wurden in die tiefer liegende Böschung geschleudert. Der 59-jährige Autofahrer und seine 60-jährige Beifahrerin mussten mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 41-jährige Unfallverursacher, der nach Angaben der Polizei unter Einfluss von Alkohol stand, blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 40.000 Euro. Beide Kreisstraßen waren über zwei Stunden gesperrt.