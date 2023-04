Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 65 Jahren gehen Frieda und Rudolf Gohr aus Limburgerhof gemeinsam durch dick und dünn. In ihrem arbeitsreichen Leben war beiden die Familie stets das Wichtigste. Und so feiern Kinder, Enkel und Urenkel mit ihnen, wenn sich das Paar zur eisernen Hochzeit am Mittwoch in der Kirche das Jawort gibt. Mit allem drum und dran.

Erst standesamtlich zu heiraten und die kirchliche Trauung später nachzuholen, ist nicht ungewöhnlich. Dass zwischen beiden Terminen jedoch 65 Jahre liegen, dürfte äußerst selten vorkommen.