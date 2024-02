Ein weiteres Jahr ohne Umzug – das hätte wohl das endgültige Aus für diese Tradition in Mechtersheim bedeutet. Das glaubt zumindest Ortskartell-Vorsitzender Markus Weis, der am Dienstag umso glücklicher ist, dass es gelang, die Fasnacht wieder auf die Straßen zu bringen.

Bei bestem Wetter stimmt Weis um kurz nach 14 Uhr die Narren, die zahlreich ins Ortszentrum geströmt sind, mit einem dreifach donnernden Helau auf das Comeback des Mederscher Umzugs ein. Los geht’s traditionell mit den Eiersammlern des Mechtersheimer Karnevalvereins. Die Gruppe erinnert an frühere Zeiten, als beim Umzug noch echte Eier anstatt Süßigkeiten in rauhen Mengen ans Narrenvolk verteilt wurden. Lokalpatriotisch wird’s mit dem Musikverein, der mit der Hymne „Mechtersheim am Rheine“ zum Mitsingen animiert, bevor es heißt „Manege frei für den Rathaus-Zirkus“ und sich die Kommunalpolitik in Gestalt von Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) und Verbandsgemeinde-Chefin Silke Schmitt-Makdice (SPD) die Ehre gibt.

Als Zirkusdirektor: Bürgermeister Matthias Hoffmann. Foto: zin

Der folgende MGV Frohsinn ist eigentlich traditionell mit einem Wagen am Start. „Aber der war den Behörden nicht gut genug“, bedauert Markus Weis. Auch die Schlepperfreunde verzichteten deshalb auf einen Umzugswagen und ersetzten diesen durch ein paar Oldie-Traktoren mehr. Die strengen Auflagen für teilnehmende Wagen waren nicht das einzige Problem, mit dem sich die Organisatoren im Vorfeld herumplagen mussten. „Das Hauptproblem war das Sicherheitskonzept“, berichtet der Ortskartell-Vorsitzende. Zum ersten Mal ist deshalb zum Beispiel ein acht Mann starker professioneller Ordnungsdienst engagiert worden – zusätzlich zu den Ehrenamtlern von Feuerwehr und Vereinen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Der Umzug ist mit knapp 30 Nummern etwas kürzer als früher ausgefallen, wie der Ortskartell-Vorsitzende berichtet. Der guten Stimmung tut das am Dienstag keinen Abbruch. Denn schließlich können die Mechtersheimer auch auf Unterstützung aus der Nachbarschaft bauen: Der Karnevalverein aus Lustadt ist ebenso mit einem Wagen dabei wie der TV Westheim, die Landjugend aus Lingenfeld, der MGV Schwegenheim oder der Guggugs-Club Sondernheim. Die Speyerer Karnevalsgesellschaft darf als Patenverein natürlich nicht fehlen. Und der FV Berghausen beweist mit seiner Teilnahme, dass die Aktion „FVB hilft“ auch für die Fasnacht gilt. Dass sie ausgeholfen haben, als noch ein paar Zugnummern fehlten, rechnet Weis den Römerberger Nachbarn hoch an: Er nehme alle Lästereien über die Berghäuser zurück – „sie sind die Besten“, stellt er klar.

Patenverein aus der Domstadt: der SKG-Wagen. Foto: zin

Natürlich lassen sich auch die Mechtersheimer Gruppen nicht lumpen: Die Jugendfeuerwehr ist trotz krankheitsbedingter Ausfälle dabei. Und den als Kuchenstücke verkleideten Sängerinnen des MGV Cäcilia spricht Weis direkt die Favoritenrolle unter den schönsten Fußgruppen zu. Den fulminanten Abschluss bilden die MKV-ler selbst: Minigarde, Frechdachse und Lucky Ladies zeigen, was sie können, vom Prunkwagen wehen die Fasnachtsfahnen und der Narrenchor am Schluss hat sogar Landrat Clemens Körner (CDU) höchstpersönlich als Traktorfahrer engagiert.

Als Kuchenstücke: MGV Cäcilia. Foto: zin

Markus Weis ist hochzufrieden und guter Dinge, dass es nächstes Jahr noch ein paar Zugnummern mehr werden: „In Mechtersheim ist einfach eine schöne Atmosphäre mit einem tollen Publikum“, sagt er. Das finden auch Helmut und Cornelia aus Landau, die extra nach Mechtersheim gekommen sind: „Vier von fünf Punkten!“, urteilen sie über den Umzug.