Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Streiche spielen, das hat Kindern und Jugendlichen schon immer Spaß gemacht. Doch was, wenn daraus grober Unfug wird? In Heßheim klagen Anwohner der Adolph-Kolping-Straße und anderer Quartiere über Jugendliche, die nachts lärmen, Müll über Gartenzäune entsorgen und rohe Eier an Hausfassaden werfen.

Einer der Betroffenen in der Adolph-Kolping-Straße berichtet über Geschehnisse Mitte Juni: Fast jeden Abend bis spät in die Nacht seien der Parkplatz am Bürgerhaus