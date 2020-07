Das nächste Altriper Whatsapp-Backen findet von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Juli, statt. Die Idee hinter der Aktion, die während der Corona-Pandemie gestartet ist: Gemeinsam backen und doch für sich zu Hause im eigenen Backofen.

So läuft es ab: Im Vorfeld wird verabredet, was genau gebacken werden soll. Kommuniziert wird über eine Whatsapp-Gruppe. Dort werden von den Gleichgesinnten in der Leitung Fragen rund um das Rezept, die Teigkonsistenz oder auch die Temperatur beantwortet, teilt der Heimat- und Geschichtsverein Altrip mit. Arbeitsschritte oder Ergebnisse werden im Bild oder per Video gezeigt. Teilnehmen können nicht nur Vereinsmitglieder oder fortgeschrittene Bäcker. Jeder, der backen möchte, ist angesprochen. Es besteht zudem keine Verpflichtung, an jeder Backaktion teilzunehmen. Wer Interesse hat, kann sich mit Jupp Settele über Telefon 0179/9943613 oder per E-Mail an jupp.settele@hgv-altrip.de in Verbindung setzen, um sich anzumelden oder Näheres zu erfahren beziehungsweise zu besprechen.