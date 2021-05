Mit dem Fahrplanentwurf für eine Ruftaxi-Linie zur S-Bahn in Böhl-Iggelheim hat sich der Hochdorf-Assenheimer Ortsgemeinderat am Dienstag einverstanden erklärt. Auf dieser Grundlage soll die neue Verbindung eingerichtet werden. Damit ist die Kommune dem langgehegten Ziel wieder ein Stück nähergekommen, erreicht hat sie es aber noch nicht.

Mit dem Ruftaxi können die Hochdorf-Assenheimer bislang nur zur Rheinhaardt-Bahn in Gönnheim gelangen. Viel lieber wäre vielen Bürgern aber eine öffentliche Anbindung an die S-Bahn, also an den nächstgelegenen Haltepunkt in Böhl-Iggelheim. Diesen Wunsch hat die Gemeinde immer wieder beim Rhein-Pfalz-Kreis und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) vorgetragen – und jedes Mal eine Abfuhr bekommen. Denn die Behörde und das Verkehrsunternehmen bezuschussen bereits die Ruftaxi-Linie nach Gönnheim, eine doppelte Bezuschussung, wie sie bei einer zweiten Linie entstanden wäre, lehnten sie kategorisch ab.

Die Verkehrssituation in Ludwigshafen rund um die dortigen Hochstraßen änderte die Lage jedoch und führte zu einem Umdenken bei Kreisverwaltung und VRN. Davon erfuhren die Hochdorf-Assenheimer Politiker nach eigenen Angaben Ende 2020 eher zufällig: Bei einem Workshop im Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Haus, bei dem die Ortsbeigeordnete Martina Hoffmann (CDU) und der Kreis-Nahverkehrsplaner Bernd Baginski ins Gespräch kamen.

Ruftaxi soll zwischen 6 und 21.30 Uhr verkehren.

Auf Nachfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Christoph Saliba bestätigte die Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, dass die Kreisverwaltung sie bereits im Frühjahr 2020 über die Kehrtwende informiert und ihr auch schon einen Entwurf für den Fahrplan vorgelegt habe. In der RHEINPFALZ wurde über den Nahverkehrsplan und die Ruftaxiverbindung im August 2020 berichtet. Demnach würde der VRN 45 Prozent der Kosten tragen, während sich der Landkreis und die Ortsgemeinde die verbliebenen 55 Prozent teilen.

Der Fahrplan sieht eine Ruftaxi-Linie von der Nordseite des Bahnhofs im Ortsteil Böhl über Hochdorf-Assenheim bis Rödersheim-Gronau vor. Dieses Ruftaxi soll werktags zwischen 6 und 21.30 Uhr verkehren. Damit war der Rat einverstanden. Die nötigen finanziellen Mittel sollen im Haushalt 2022 bereitgestellt werden.

Ein Taxiunternehmen muss gefunden werden

An dieser Stelle kommt das erste Aber: Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, eine Ruftaxi-Linie zu finanzieren. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. Ob sie diese auch tätigen darf, muss die Kommunalaufsicht entscheiden. Falls sie das Vorhaben genehmigt, steht den Hochdorf-Assenheimern die nächste rechtliche Hürde bevor: Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) muss beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Genehmigung für diesen Ruftaxi-Verkehr mit einer Laufzeit von maximal acht Jahren beantragen. Dafür muss die Kommune zudem ein leistungsfähiges Taxiunternehmen finden.

Die Fraktionen waren dennoch optimistisch. „Wir finden es sehr positiv, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind“, erklärte Saliba für die CDU. Thorsten Clemens (SPD) erinnerte an entsprechende Vorschläge seiner Partei noch in der Amtszeit des früheren Bürgermeisters der Verbandsgemeinde, Günther Beckstein, die stets am Kreis scheiterten. Eine Buslinie hielten die Sozialdemokraten zwar für die beste Lösung, aber ein Ruftaxi sei zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. „Wir unterstützen das ebenfalls“, sagte Monika Schönbucher (FWG).