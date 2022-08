Der Rhein-Pfalz-Kreis startet in der kommenden Woche mit der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung in seinen Kreisgemeinden. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Der Behörde wurde zu Beginn des vergangenen Jahres die Geschwindigkeitsüberwachung im innerörtlichen Bereich übertragen. Dafür musste die Landesverordnung geändert werden. Zuvor war die Polizei für das Blitzen in den Gemeinden zuständig, sie ist es nun nur noch für den Bereich außerhalb der Ortschaften.

Laut Kreisverwaltung soll der mobile Blitzer an Gefahrenstellen aufgebaut werden, die die Gemeinden zuvor nennen durften. Ziel sei es, die Unfallgefahr wegen überhöhter Geschwindigkeit an Gefahrenstellen zu verringern und den Straßenverkehr dadurch sicherer zu machen, so die Kreisverwaltung. Solche Gefahrenstellen sind Bereiche, in denen häufig Unfälle passieren, oder die in unmittelbarer Nähe von Schulen, Spielplätzen und Seniorenheimen liegen.

„Lieferschwierigkeiten sorgen für Verzögerung“

„Wir freuen uns, dass wir nun die uns übertragene Aufgabe der innerörtlichen Geschwindigkeitsüberwachung gewissenhaft übernehmen können. Leider haben sich aufgrund der allgemeinen Lieferschwierigkeiten zeitliche Verzögerungen ergeben, die den Start der Überwachung nach hinten verschoben haben. Wir gehen davon aus, dass nun die Sicherheit in unseren Gemeinden mit der Geschwindigkeitsüberwachung gestärkt wird“, wird Landrat Clemens Körner (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert. Für die Geschwindigkeitsüberwachung musste die Kreisverwaltung Personal einstellen und schulen sowie die Messtechnik, Software und das entsprechende Fahrzeug anschaffen.

Wo wann genau geblitzt wird, will die Kreisverwaltung nicht mitteilen. Sie kündigt für nächste Woche lediglich Kontrollen in Altrip, Bobenheim-Roxheim, Dannstadt-Schauernheim, Limburgerhof, Schifferstadt, Mutterstadt, Kleinniedesheim, Großniedesheim, Heuchelheim, Waldsee, Neuhofen, Rödersheim-Gronau und Hochdorf-Assenheim an.