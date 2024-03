Sein 40-jähriges Bestehen feiert der Musikverein Iggelheim 1984 am Samstag, 16. März, mit einem Konzert in der Wahagnieshalle. Ab 19 Uhr präsentieren die Kapellen des Vereins ein „Best of“ ihres mehrere Hundert Stücke umfassenden Repertoires aus vier Jahrzehnten. Unter der Leitung von Annika Barth und Dominik Wittmann werden die Musikerinnen und Musiker die Zuhörer mitnehmen auf eine Reise von der klassischen Blasmusik bis zu modernen Pop-Stücken. Karten zum Preis von zehn Euro gibt es im Vorverkauf bei den Mitgliedern sowie an der Abendkasse. Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.