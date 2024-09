Das mit der Vereinsmitgliedschaft ist so eine Sache: Einerseits kann dem Hobby gefrönt werden, anderseits erfordert das darüber hinaus Engagement. So mancher hat Respekt vor dieser Verpflichtung. Der Musikverein Dannstadt bietet darum Musikern an, auch ohne Mitgliedschaft bei einem Projekt mit der Bläserphilharmonie mitzumachen. Gelockt wird mit international bekannten Künstlern.

Es gibt Hobbys und es gibt Hobbys. Will heißen: Der eine betreibt sein Hobby mal dann und wann, wie er Lust und Laune hat. Ein anderer ist ambitioniert und sucht mit zunehmendem Können