Großer Erfolg für Phil Ihrig: Der Mutterstadter Kunstturner hat den ersten Qualifikationswettkampf geturnt und überraschend mit 54,950 Punkten den Baden-Pokal in der Altersklasse der Neun- und Zehnjährigen gewonnen. Damit ist er automatisch für die Auswahlmannschaft des Badischen Turnerbundes nominiert und wird beim Deutschland-Pokal in Schwäbisch-Gmünd Anfang November an den Start gehen. Der zehnjährige Ihrig trainiert in Heidelberg und startet für die dortige KTG.