Grossniedesheim. Seine Mutter mit einer Schreckschusswaffe bedroht hat ein 35-jähriger Mann am Sonntagabend laut Polizei nach einem verbalen Streit im Auto in der Hauptstraße in Großniedesheim .

Beamte der Frankenthaler Polizeiinspektion rückten mit extra angeforderten Spezialkräften in großer Zahl zum Aufenthaltsort des 35-Jährigen in Großniedesheim aus, nachdem die Mutter Anzeige bei der Polizei in Mannheim erstattet hatte. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, teilt die Polizei weiter mit. Die Tatwaffe sei sichergestellt worden.

Nach einer Gefährderansprache und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankenthal sei der 35-Jährige auf freien Fuß gesetzt worden. Bei dem Einsatz seien der Beschuldigte und ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Sie trugen jeweils Schürfwunden davon. Gegen den 35-jährigen wurden Verfahren wegen Bedrohung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, so die Polizei abschließend.