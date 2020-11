Seit dem 2. November gilt ein Konzertverbot. „Trotz widriger Umstände kämpfen wir weiter dafür, dass die Musik nicht verstummt und verschwindet. Wir bleiben auch im November aktiv und sichtbar“, so der Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Beat Fehlmann. In den kommenden Wochen bietet die Staatsphilharmonie deshalb unter anderem folgende Aktionen:

Musikvermittlung für Schulen

Bereits im Mai entwickelte der Musikvermittler Jochen Keller aus Otterstadt, ehemals Trompeter bei der Staatsphilharmonie, das „Digitale Klassenzimmer“ in Kooperation mit dem Bundesverband Musikunterricht (BMU). Im November wird die Reihe auf dem YouTube-Kanal der Staatsphilharmonie fortgesetzt. Während das Digitale Klassenzimmer im Frühjahr den Unterrichtsausfall im Homeschooling auffangen sollte, richtet sich das Angebot aktuell gezielt an einzelne Schulklassen, die ihre digitale Musikstunde bei Jochen Keller bestellen können. Gemeinsam mit klein besetzten Ensembles der Staatsphilharmonie kann Jochen Keller die digitale Unterrichtsstunde gezielt auf die jeweiligen Schüler zuschneiden. Die Zuschauer können ihre Fragen über den Live-Chat stellen und sich somit aktiv an der inhaltlichen Ausrichtung beteiligen. Das Format eignet sich sowohl für die Grundschule als auch für den Musik-Leistungskurs.

In Planung ist außerdem der Podcast „Mensch Musiker“, der Einblicke in das Leben von Orchestermusiker geben wird.

Digitale Konzert-Alternative

Um die konzertfreie Zeit zu überbrücken, hat die Staatsphilharmonie eine digitale Konzert-Alternative entwickelt. Über einen Code bekommen alle Stammkunden der Staatsphilharmonie exklusiv Zugang zu einem Video, um sich mit Chefdirigent Michael Francis auf eine Entdeckungsreise durch Strawinskys „Konzert für Klavier und Bläser“ zu begeben: Anhand lebendiger Geschichten, die mit einem jeweiligen Werk in Verbindung stehen, erklärt der Chefdirigent seinen Zuschauer die Musik. Die insgesamt drei produzierten Videos dienen nicht nur den Staatsphilharmonie-eigenen Kanälen, sondern sollen internationale Verbreitung finden. Über die Sozialen Netzwerke werden die Videos im Laufe des Novembers in einer wiederkehrenden Reihe in kurzen Teasern vorgestellt.