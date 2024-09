Unter dem Motto „Von Jung bis Alt“ feiert der Musikverein 1974 Schifferstadt am 21. September um 19 Uhr seinen 50. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert in der Aula des Schulzentrums.

Mehr als 150 Musikerinnen und Musiker im Alter von neun bis 79 Jahren werden an diesem Abend laut Verein in sieben Orchestern und Ensembles auftreten. Die Leitung haben Carina Baumann-Laufer, Patrick Koch und Jens Schröder. Das Programm spannt einen Bogen von Stücken namhafter Komponisten wie Richard Strauss und Franz von Suppé bis zu Melodien aus Film, Rock und Pop, um die musikalische Bandbreite der letzten 50 Jahre darzustellen. Ein besonderer Höhepunkt sind laut Musikverein die Auftritte der großen Holz- und Blechbläserensembles, die an diesem Abend ihr Debüt geben und aus Mitgliedern von „Projekt E“, dem Jugend- und dem Blasorchester bestehen. Der 21. September entspricht genau dem 50. Jahrestag der Gründung. Rund 500 Mitglieder zählt der Musikverein im Jubiläumsjahr, davon sind etwa 150 aktive Musizierende. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erbeten. Der Saal wird um 18 Uhr geöffnet.