„Jazz im Grünen“ heißt es am kommenden Wochenende wieder auf dem Gelände des Musikvereins Schifferstadt, wobei es am Samstag, 24. Juni, zunächst einmal mit sinfonischer Blasmusik losgeht. Der Sonntag, 25. Juni, steht dann ganz im Zeichen des Jazz.

Am Samstag kommt das Blasorchester des Musikvereins zwar ohne Jazz, dafür aber mit sinfonischer Blasmusik daher. Anspruchsvolle Unterhaltungsmusik mit großem Klang kündigt das Ensemble unter Leitung von Dirigent Patrick Koch an. Los geht es um 19.30 Uhr. Ab 21 Uhr sind dann die Polyphonics zu Gast, die Schulband des Paul-von-Denis-Gymnasiums.

Der Sonntag beginnt dann ganz klassisch: Die Golden Hat Dixie Ramblers beginnen um 11 Uhr. Vor fast 40 Jahren fanden sich die Musiker der Combo zum ersten „Jazz im Grünen“ zusammen. Extra für diese Gelegenheit kommen alle wieder – ein Fest für Fans und Freunde. Dabei spielt die Band nicht nur Dixie, auch Swing und andere Spielarten stehen auf ihrem Programm.

Musikalische Freiheit

4 to Play heißt die Formation um Trompeter und Jazz-Professor Stephan Zimmermann. Der Bandleader hat mit Alberto Menendez (Saxofon), Holger Nesweda (Schlagzeug) und Dietmar Fuhr (Bass) hervorragende Jazzer aus der Metropolregion um sich geschart. Die Formation widmet sich ab 13.30 Uhr der Musik von Ornette Coleman. Der US-Amerikaner war ein Pionier, der mit neuen musikalischen Ideen die Grenzen des konventionellen Jazz überschritt. Bewusst ohne Harmonieinstrument will die Formation besondere Freiheit in Melodik und Rhythmik ausloten.

The Jazz Victims sind – wie der Name schon sagt – ein Opfer des Jazz oder ihm zumindest verfallen. Sie sind süchtig nach Souljazz, Funk und Boogaloo und benötigen nach eigenen Angaben regelmäßig einen Schuss Musik. Mathias Meier (Saxofone, Klarinetten und Flöten), Hakan Törközu (Hammondorgel), Robert „Jazzmadass“ Lochmann (Bass) und – bei Jazz im Grünen unvermeidlich – Herin Cerin am Schlagzeug, bilden die Formation, die ab 16 Uhr das Publikum mit ihrem Groove infizieren will.

Das sollte auch auf die Selbsthilfegruppe zutreffen, die ab 18.30 Uhr auf der Bühne steht. Die Combo um Jazzposaunist Bernhard Vanecek beschreibt sich selbst als „Band aus Verzweiflung“. Ihr therapeutischer Ansatz lautet: Spaß mit Musik. Das sollte garantiert sein, wenn Sir William Ledbetter nicht nur den Blues singt, Wolfgang Steiner und Pierre Fournier an ihren Ukulelen zupfen, Christian Gruber Waschbrett und Bluesharp bedient, Wolfgang Reibl auf seiner selbstgebauten Gitarre spielt und auch noch Chris Gelb (Bass) und Arne Moos (Schlagzeug) mitmischen.

Jazzige Speisen

Wie jedes Jahr kümmert sich der Musikverein um die Verpflegung. Am Samstagabend gibt es unter anderem Cocktails. Am Sonntag kommen spezielle Gerichte dazu – vom Jazz-Burger bis zur vegetarischen Jazzkartoffel. Am Nachmittag bieten die Vereinsmitglieder natürlich auch Kaffee und Kuchen an.

Das Fest auf der Wiese des Musikvereins ist insbesondere bei Familien mit Kindern beliebt. Die Kleinen können auf dem Gelände spielen. An den Tischen und Bänken gibt es viel Platz, nicht wenige Besucher bringen jedes Jahr Decken und Campingsitze mit, um es sich direkt auf der Wiese bequem zu machen. Gäste von außerhalb bitten die Veranstalter, ihr Auto an der Waldfesthalle am Ortsausgang in Speyererstraße abzustellen und den kurzen Weg zu Fuß zu gehen. Wegen Bauarbeiten in der Herzog-Otto-Straße fehlen dort Parkplätze.

Termin

Jazz im Grünen am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni, auf dem Gelände des Musikvereins in Schifferstadt (Birkenweg 2a). Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Jugendarbeit des Vereins wird gebeten.