Wie so viele Vereine musste auch der Musikverein 1974 Schifferstadt seit März 2020 alle Feste und Konzerte absagen. Doch ein Format hat sich als corona-geeignet erwiesen: das Jazz-Picknick. Also organisieren es die Musiker nun wieder: für Sonntag, 11. Juli.

Flute ’n’ Bass heißt das Jazz-Duo, das der Musikverein 1974 für sein diesjähriges Picknick eingeladen hat. Stephanie Wagner an der Querflöte und Norbert Dömling am Kontrabass bahnen sich zielsicher ihren Weg durch ihre Eigenkompositionen, immer mit frischer Spielfreude und dem Wunsch, Neues zu entdecken und auszuprobieren, verspricht der Verein.

Musikgenuss auf Picknick-Decken

Das Format des Jazz-Picknicks habe sich im vergangenen Jahr als corona-geeignet erwiesen: Draußen, mit Abstand zueinander, auf Picknick-Decken oder Klappstühlen einen schönen Vormittag auf der Wiese des Musikvereins erleben. Am Sonntag, 11. Juli, soll es von 11 bis 13 Uhr wieder so sein. Die Erlöse fließen in die Jugendarbeit des Musikvereins, der wie so viele Vereine unter der Pandemie leidet – ohne Feste und Konzerte seit eineinhalb Jahren.

Ein Duo mit Querflöte und Kontrabass gibt es im Jazz sehr selten zu hören, kündigt der Verein an. Die Kombination von hohem und tiefem Instrument biete eine ungeahnte Transparenz und Leichtigkeit und lasse Raum für besondere Sound- und Rhythmus-Experimente. Im Repertoire von Flute 'n' Bass stehen sich handfester Groove, filigrane Klangfarben, Freies, Geordnetes, Eigenes und Unerwartetes gegenüber.

Speisen sind mitzubringen

Zum Organisatorischen: Auf www.mv1974-schifferstadt.de steht das Anmeldeformular für das Jazz-Picknick zur Verfügung. Es wird ein Picknickplatz auf der Wiese des Musikvereins reserviert, auf dem bis zu fünf Personen Platz finden. Picknickdecke und Speisen sollen selbst mitgebracht werden, Getränke in Flaschen gibt es zu kaufen. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Der Eintritt zum Jazz-Picknick ist frei, um Spenden wird gebeten. Falls es nicht regnet ist Einlass ab 10:30 Uhr.