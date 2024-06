Der Musikverein Mechtersheim wird 70 Jahre alt und feiert ab Freitag das ganze Wochenende in der Schulturnhalle. Es ist nicht das einzige Jubiläum.

Seit 70 Jahren spielen Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Musikverein Mechtersheim, seit 95 Jahren besteht die Musikkapelle. Zu diesen Anlässen lädt der Verein ab Freitag, 18.30 Uhr, zum großen Jubiläumswochenende ein. „Die Gäste erwartet ein umfangreiches Programm mit Livemusik an allen Tagen, Public Viewing des EM-Eröffnungsspiels am Freitag und anschließende Party mit DJ Tiger“, heißt es vom Verein.

Am Samstag wird es einen musikalischen Wettstreit mit dem Titel „Medersche sucht die Super-Kapelle“ geben, los geht es ab 18.30 Uhr. Am Sonntag soll ab 10.30 Uhr ein musikalischer Frühschoppen die Besucher in die Schulturnhalle locken. Für Kinder gibt es eine große Hüpfburg und am Sonntag zusätzlich eine Kinderolympiade sowie ein Instrumentenkarussell.