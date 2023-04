Schifferstadt. „Schon gehört?“ – unter diesen Motto lädt der Musikverein 1974 Schifferstadt am Samstag, 22. April, zum Jahreskonzert in die Aula des Schulzentrums Schifferstadt ein.

Die Orchester der Musikvereins werden laut Ankündigung das eine oder andere Stück zum Besten geben, das bereits ein Ohrwurm ist oder noch einer werden kann. Neben dem Jugend- und Blasorchester hat auch das Projekt E erstmals Konzertpremiere.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer hat Stücke vorbereitet, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. „Serenata for Band“ ist eine lateinamerikanische Beguine mit zarten Musikklängen der 30er/40er-Jahre, farbenfrohen Melodien und üppigen Harmonien. Einige bekannte Ohrwürmer kommen in John Williams „Movie Adventures“ vor, unter anderem werden Hitmelodien von Star Wars, Jurassic Park und E.T. zu hören sein.

Zum ersten Mal schnuppert das neu ins Leben gerufene Projekt E unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer Jahreskonzertluft. Ende vergangenen Jahres wurde das Projekt für Erwachsene, die Lust haben ein Blasinstrument (wieder) zu erlernen, ins Leben gerufen, sodass sich ein eigenständiges Orchester bilden konnte. Das Blasorchester unter der Leitung von Patrick Koch hat ein bunt gemischtes Programm vorbereitet. Mit dem UNO-Marsch, der in den 60er-Jahren für die Vereinten Nationen geschrieben wurde, eröffnet das Blasorchester seinen Part. Der „Man in the Ice“, auch als Ötzi bekannt, ist die Hauptfigur im nächsten Stück, welches anlässlich des gleichnamigen Dokumentarfilms geschrieben wurde, um den Mann aus dem Eis musikalisch auferstehen zu lassen. Konzerthöhepunkt und eine Premiere bildet ein gemeinsames Schlussstück von allen drei Orchestern. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.