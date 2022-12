Eine Mischung aus traditionellen Klängen und modernen Werken präsentiert der Musikverein 1974 Schifferstadt bei seinem Kirchenkonzert am Samstag, 10. Dezember, (19 Uhr). In der St. Jakobuskirche in Schifferstadt präsentieren das Jugend- und das Blasorchester unter anderem Stücke von Georges Bizet und John Lennon sowie eigene Arrangements und Klassiker.

Das Kirchenkonzert wird von beiden Orchestern des Musikvereins gestaltet. Das Jugendorchester wird unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer einige Stücke spielen. Mit „Vivo!“ wird es direkt lebendig in der Kirche. Auch ein Stück aus Georges Bizets „L’Arlésienne Nr. 2“ steht mit „Farandole“ auf dem Programm des Jugendorchesters. In „African Adventure“ geht es im Suaheli-Beat auf eine klangvolle Reise nach Afrika, kündigen die Veranstalter an. „Imagine“ von John Lennon steht ebenso auf dem Programm wie „Baba’s Reggae Rock“. Zum Schluss bringt „A Joyful Christmas“ mit seinen rhythmischen Wendungen und üppigen Harmonien den Weihnachtsklassiker „Joy to the World“ zur Geltung.

Das Blasorchester unter der Leitung von Patrick Koch eröffnet seinen Part mit „Spirals of Light“. Weiter geht es mit „Toccata for Band“. Auch ein Arrangement zu „Oy u luzi chervona kalyna“ aus den eigenen Reihen von Helmut Achtzehnter wird zu hören sein. Das „Ukrainian Bell Carol“ ist Teil eines großen Chorwerks eines ukrainischen Komponisten. In „Appalachian Overture“ wird laut Ankündigung thematisch die gleichnamige Bergkette entlang der Ostküste Amerikas beschrieben. Nach dem abwechslungsreichen „Goddess of Fire“ steht mit „Jesu bleibet meine Freude“ ein deutscher Klassiker auf dem Programm. Das Finale ist dann „Celebration and Song“.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Verein bittet um Spenden und darum, dass die Besucher warme Kleidung anziehen, da es in der Kirche am Abend durchaus frisch werden könnte.

Im Netz

www.mv1974-schifferstadt.de.