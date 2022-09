Ab Herbst 2022 plant der Musikverein 1974 Schifferstadt ein Bläserprojekt für Erwachsene. Beim Projekt E soll erwachsenen Ein- oder Wiedereinsteigern die Chance geboten werden, an einem neuen Hobby Spaß zu haben. Mit Neugier auf ein Blasinstrument und Teamgeist soll es los gehen, denn die Motivation durch die Gruppe ist laut Musikverein der wichtigste positive Aspekt beim Musizieren. Vorkenntnisse seien nicht notwendig. Zu Beginn lernten die Teilnehmer alle Blasinstrumente bei einem Instrumentenkarussell kennen. Nach dem Ausprobieren aller Instrumente unter Anleitung solle dann das Wunschinstrumente festgelegt und eine Orchesterbesetzung zusammengestellt werden. Das Projekt wird von Instrumentallehrkräften des Musikvereins begleitet, heißt es in der Ankündigung. Das heiße, es werde Instrumental- und Orchesterunterricht geben. Der Verein könne eine begrenzte Anzahl Leihinstrumente zur Verfügung stellen. Daneben bestehe die Möglichkeit des Mietkaufes beim Fachhandel. Die Gebühr werde sich nach der Gruppengröße richten, das Projekt soll über zwei Jahre laufen. Bei der Infoveranstaltung am Samstag, 10. September, 11 Uhr, Birkenweg 2a, werden weitere Details besprochen. Um eine Anmeldung dazu wird gebeten unter www.mv1974-schifferstadt.de/mv.