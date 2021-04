Im an Feiertagen reichen Mai soll in der Pfarrkirche St. Jakobus in Schifferstadt ein volles, anspruchsvolles und hörenswertes Musikprogramm angeboten werden. Wer nicht vor Ort sein kann, kann einen Teil davon im Internet verfolgen.

Die Junge Kantorei begrüßt in einer kleinen Besetzung den Marienmonat. In der Messe am Sonntag, 2. Mai, um 10.30 Uhr singen die Musiker unter anderem das „Ave Maria“ von Simon Lindley. Die Eröffnung der Maiandachten am gleichen Tag, 18 Uhr, wird mit festlicher Orgelmusik umrahmt. Dekanatskantor Georg Treuheit spielt an der Vleugels-Orgel Werke von Flor Peeters: Toccata, Fuge und Hymne über „Ave maris stella“, „Magnificat“ von Dietrich Buxtehude sowie Improvisationen über Marienlieder.

An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, werden den Gottesdienst um 10.30 Uhr Gregorianische Choräle und die Schola Cantorum begleiten. Zehn Tage später am Pfingstsonntag, 23. Mai, wird zum Hochamt um 10.30 Uhr eine neu komponierte Messe vorgestellt: die „Missa-Corona“ von Johannes Matthias Michel. Sie soll später einmal an all diejenigen erinnern, die in dieser Pandemie an dem Virus gestorben sind. Geschrieben wurde sie für kleine Besetzungen, sie erlaubt nur einstimmigen Gesang und Orgel. Genau passend für die strengen Hygienevorschriften für Chorgesang, die im Moment gelten.

Ergänzt wird das feierliche Hochamt mit Teilen der „Messe in A“ von Joseph G. Rheinberger für Frauenchor und Orgel und Pfingst-Motetten. Die musikalische Leitung hat Dekanatskantor, Organist und Chorleiter Georg Treuheit.

Wer an den Gottesdiensten teilnehmen will, den bittet die Pfarrei Heilige Edith Stein um Anmeldung auf der Homepage www.pfarrei-schifferstadt.de. Die Gottesdienste um 10.30 Uhr werden live im Internet übertragen. Über den YouTube-Kanal der Pfarrei können Musikinteressierte von zu Hause aus zuschauen und auch noch einige Tage nach der Übertragung „nachschauen“.