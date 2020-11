Kultur kann man in Zeiten von Corona auch von zu Hause aus erleben. Das Kulturbüro der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis organisiert mit finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz ein Livestream-Konzert für Musiker aus dem Landkreis. Die Musiker aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wollen mit dem mehrstündigen Musikprogramm gute Laune zu ihren virtuellen Gästen nach Hause bringen. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln treten folgende Gruppen im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf auf: Stezee und Sheeno (Rapper und Beats), Willi Brausch (Songwriter), Clock Clock (Elektro-Pop), Paul Panther (Techno), DJ Olde (Mixed Music) und Crackbrained (Rock). Mit dem Livestream-Konzert sollen Musiker und das kulturelle Leben im Rhein-Pfalz-Kreis gefördert und unterstützt werden. Das Konzert ist am Samstag, 28. November, ab 17 Uhr kostenlos abrufbar unter der Adresse https://bit.ly/sparkassemusic.