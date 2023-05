Nach dreijähriger Konzertpause hat der Musikverein Mechtersheim am Samstagabend zum Jahreskonzert in die örtliche Schulturnhalle eingeladen. Musikalisches Reiseziel war das Weltall.

Vor ausverkauftem Haus startete zunächst das Jugendorchester des Vereins unter der Leitung von Thomas Kuhn und Isabel Sohn in den Abend. Wie später auch das große Orchester, stellte das Jugendensemble seine Stückauswahl unter das Motto „Rund um den Mond“. Nach dem gelungenen Auftakt war das Feld bereitet für die 50 Musiker des Aktivenorchester, welches mit Rob Romeyns „Saturn – the ringed Planet“ klanggewaltig in den Weltraum startete. Nachdem das ebenfalls von Thomas Kuhn geleitete Orchester gezeigt hatte, dass es auch ruhigere Töne beherrscht, ging es mit dem schwungvollen „The Milky Way Express“ und dem flotten Konzertmarsch „Per aspera ad astra“ in die Pause.

Letzte Zweifel über das geplante Reiseziel Weltall wurden zum Start in die zweite Hälfte mit dem Countdown einer Roboterstimme als Auftakt der Titelmelodie zur deutschen Science-Fiction-Serie „Raumpatrouille – Raumschiff Orion“ beseitigt. Kurzweilig durch den Abend, führte das Moderatoren-Duo Helen Feistel und Georg Decker, das die weiteren Höhepunkte mit Melodien aus „Star Trek“, John Williams „Out of this World“, „Moondance“ und dem Musical „Starlight Express“ ankündigte. Der lautstarken Aufforderung nach einer Zugabe kamen die Musiker gerne nach und entließen das Publikum mit dem Kinderlied „Der Mond ist aufgegangen“ und dem Ohrwurm „Fly me to the moon“ ins Wochenende.