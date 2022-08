„Wurzeln schlagen“ heißt das Programm von Schauspielerin Felix S. Felix vom Chawwerusch-Theater und von Musiker Armin Sommer.

In unterschiedlichen Prosatexten, Gedichten und Liedern widmet sich die Lesung vor allem den nahr- und schmackhaften Gewächsen in unseren Gemüsegärten. Auch die Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim sorgt in Kooperation mit der Thüga Energienetze dafür, dass man wieder mehr über das heimische Gemüse erfährt, und manches Apfel-Zwiebel-Rätsel wird auch noch nebenbei gelöst.

Die poetisch-musikalische Gartenlesung findet statt am Sonntag, 4. September, um 16 Uhr im Pfarrgarten der Katholischen Kirche St. Peter, Hauptstraße 53, Hochdorf-Assenheim. Die Karten kosten zehn Euro und können ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim reserviert werden unter der Telefonnummer 06231 401-143 oder info@vgds.de. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.

Noch Fragen?

Mehr Infos unter www.vgsd.de sowie www.chawwerusch.de.