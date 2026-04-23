Spaß für die ganze Familie verspricht die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises mit ihrem Musikschultag am Samstag, 25. April, von 10 bis 14 Uhr in Schifferstadt.

In der Aula sowie weiteren Räumen der Realschule plus im Paul-von-Denis-Schulzentrum können Kinder und Familien auf musikalische Entdeckungstour gehen und dabei alle Instrumente ausprobieren, die in der Musikschule unterrichtet werden. Begleitet wird der Tag mit einem Bühnenprogramm verschiedener Gruppen – von den „Streicher-Kids“ über das Streicher-Vororchester, dem Ensemble „Bratschenpower“ Junior, verschiedenen Blockflötenklassen, einem Klavier-Duo, einem Schlagzeug-Ensemble sowie den „Bläserkids“.

Darüber hinaus gibt es laut Musikschule ein Musikquiz für Kinder und am Infostand des Fördervereins ein Musik-Ratespiel für Kinder, Jugendliche und Eltern. Als Erinnerung für den Besuch des Musikschultags können sich die Kinder ein kleines Instrument basteln, mit dem auch noch am gleichen Tag gemeinsam musiziert werden kann.

Zur Stärkung zwischendurch bietet eine kleine Cafeteria Snacks und Getränke zum Verkauf an. Der Eintritt ist frei.