„Mittendrin“ ist das Motto der Veranstaltungsreihe „Summer im Park“ in Limburgerhof. Der zweite Teil am Schlösschen im Park startet an diesem Sonntag, 24. Juli. Bis zum 13. August treten an acht Abenden sechs Bands sowie zweimal die Musikerinnen und Musiker des „Musikstammtischs Pfalz“ live auf der Bühne im Park zwischen Schlösschen, Kapelle und Turm auf. Organisiert wird das Event vom Jugendkulturzentrum.

Am Sonntag, 24. Juli, 10 Uhr, findet zunächst ein Gottesdienst der protestantischen Kirchengemeinde unter dem Motto „Taube trifft Regenbogen – Friedenszeichen nach der Sintflut“ statt. Um 11.30 Uhr ist offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Andreas Poignée, danach ein Empfang und „Zusammen Essen“ mit einem sommerlichen Buffet. Ab 17 Uhr gibt es laut Veranstalter zusätzlich ein Gericht aus Afghanistan. Das Familienprogramm mit Spielangeboten dauert bis 18 Uhr. Dann spielen die New Orleans Shakers auf.

Am Donnerstag, 28. Juli, spielen ab 20 Uhr Äl Jawala. am Freitag, 29. Juli, ab 20 Uhr Miri in the Green. Essen gibt es an diesen Abenden ab 18 Uhr. In Sachen Eintrittspreis sagt der Veranstalter: „Solidareintritt so viel wie möglich!“ Alle Bands können auch im Internet unter www.summer-im-park.de angehört werden.