Der Kultur-Betrieb in der Pandemie ruht – auf den großen Bühnen wie auf den Kleinen. Auch der Verein Ensemble Park Limburgerhof musste Veranstaltungen in der Kulturkapelle absagen. Doch jetzt ist genug – am Samstag gibt es Musik. Am Bildschirm zwar, aber quasi live.

Noch steht das Bild auf Youtube still. Zu sehen ist die Kulturkapelle in Limburgerhof, umgeben von Bäumen in prächtigem Grün. Schlag 18 Uhr am Samstag aber erwacht die Seite zum Leben. Dann steht Rainer’s Finest Barbershop Quartett in der Kapelle auf der Bühne. Drei Damen und ein Herr, die sich der Faszination des originär amerikanischen Musikstils voller Leidenschaft, Sehnsucht, Spannung, Entertainment und Gefühl verschrieben haben. Barbershop-Musik ist a cappella pur und als Stil vor mehr als 100 Jahren in den amerikanischen Friseursalons des mittleren Westens entstanden. Dort trafen sich die Einwanderer zum Reden – und zum Singen über Liebe, Alltag und Heimweh.

„Niemand weiß, wann es weitergeht“

„Es war ein Kraftakt, das auf die Beine zu stellen“, sagt Markus Schlereth vom Vereine Ensemble Park Limburgerhof, kurz Enpali, „ein riesiger technischer Aufwand.“ Zumal niemand Erfahrung hat mit Youtube-Kanälen und Online-Konzerten. Wegen der Corona-Pandemie musste auch der Verein, der die Kapelle im Park erhalten und zu einem kulturellen und sozialen Treffpunkt ausbauen will, seine Veranstaltungen und Vermietungen vorerst allesamt absagen. „Niemand weiß, wann es weitergeht“, sagt Schlereth, „wir haben als ehrenamtlicher Veranstalter 100 Prozent Eingangsausfall.“ Das Konzert des Barbershop-Quartetts ist kostenlos, Spenden sind allerdings möglich. Das Video ist auf der Enpali-Homepage eingebunden und kann auch direkt über Youtube angesteuert werden.

Ein richtiges Live-Erlebnis im Sinne eines Streams ist es allerdings nicht. Das Konzert war bereits und wurde aufgezeichnet. „Für uns und die Musiker war das eine vollkommen neue Situation, ein Quartett vor leerem Saal, anwesend nur die Aufnahmetechnik“, sagt Schlereth. Das ganze Material wurde entsprechend geschnitten und gemischt, daraus ist ein Film entstanden. Dieser wird Punkt 18 Uhr am Samstag freigeschaltet. „Es ist also quasi ein Live-Event“, sagt Schlereth. Nach dem Ende des Auftritts steht das Konzert weiter zum Abruf bereit.

Im Netz

Zum Online-Konzert von Rainer’s Finest Barbershop geht es am Samstag, 16. Mai, 18 Uhr, über www.enpali.de.