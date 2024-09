Der Verein Musicalgroup aus Böhl-Iggelheim hat beim Wettbewerb für Herzensprojekte der Thüga Energie den zweiten Platz belegt. Der Verein möchte den Kino-Klassiker „Catch me if you can“ mit Amateuren als Musical auf die Bühne bringen. In dem Stück geht es um Frank Abagnale, Amerikas bekanntesten Hochstapler, der sich als Pilot, Arzt oder Anwalt ausgibt und sich mit dem FBI-Agenten Hanratty ein amüsantes Katz-und-Maus-Spiel liefert. Laut Verein soll das Geld, 1250 Euro war das Preisgeld, für Kostüme, Bühnenbild und den Druck von Plakaten und Flyern verwendet werden. Das Musical soll im Frühjahr 2025 aufgeführt werden. Mit diesem werde nicht nur die lokale Kultur gefördert, schreibt die Thüga, sondern mit den Aufführungen bekämen zugleich die Menschen vor Ort die Gelegenheit zur persönlichen Begegnung.