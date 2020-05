Eigentlich sollte der Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe heute Abend wie gewohnt beim Finale vor einem großen Publikum im Zentrum Alte Schule seinen krönenden Abschluss finden. Das neue Coronavirus hat diesen Plan jedoch durchkreuzt. Damit die Freunde des Wettbewerbs nicht komplett auf anspruchsvolle Pfälzer Dichtkunst verzichten müssen, gibt es am Freitag um 14 Uhr einen Film vom Vorjahresfinale zu sehen.

Wer die Endrunde 2019 verpasst hat oder sich noch einmal an den besten Lyrik- und Prosabeiträgen erfreuen möchte, kann das ab 14 Uhr beim Offenen Kanal RheinLokal Speyer tun oder auf der Website der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim unter www.vgds.de. „Obwohl das Finale dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden kann, läuft der Wettbewerb selbst gerade auf Hochtouren“, berichtet Pressesprecherin Ute Günther. Bis Anfang Juni habe die Jury noch Zeit, die eingereichten Beiträge zu lesen und zu bewerten. Bis voraussichtlich Mitte Juni sollten die Preisträger schließlich feststehen, schätzt sie. Zudem solle bis dahin die Entscheidung fallen, ob und in welcher Form das Finale nachgeholt wird.

Jury mehr Zeit eingeräumt

Sollten die Jury-Mitglieder während der Coronavirus-Krise nicht mehr Zeit als sonst zum Lesen sowie Bewerten haben und die Sieger nicht schon längst auserkoren sein? „Ja und nein“, antwortet Organisatorin Günther. Mehr Zeit hätten sie durchaus. „Aber wir haben ja auch den Einsendeschluss ein wenig nach hinten verschoben“, erinnert sie. Darüber hinaus habe sie von Jury-Mitgliedern in den vergangenen Jahren immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass diese in dem engen Zeitfenster zwischen Einsendeschluss und Finale bisweilen das Gefühl hatten, dem ein oder anderen Beitrag der Mundart-Autoren vielleicht nicht so gerecht geworden zu sein, wie sie es gerne getan hätten. „Durch die Absage des Finales heute hatten wir diesen Termindruck diesmal nicht, deswegen bin ich ihnen entgegengekommen und habe ihnen mehr Zeit eingeräumt“, erklärt Günther.

Ein weiterer Grund sei, dass der mündliche Vortrag der Mundartdichter dieses Jahr eventuell nicht stattfinden und ausschließlich der schriftliche Beitrag in die Wertung einfließen könne. „Deshalb sollten die Juroren umso mehr ausreichend Zeit haben, um jeden Beitrag noch gründlicher als sonst und in aller Ruhe bewerten zu können und zu einem fairen Ergebnis zu kommen“, erläutert sie. Nicht zuletzt hätten alle Beteiligten auf diese Weise mehr Spielraum, sich in der Corona-Krise zu organisieren, zum Beispiel gemeinsame Skype-Konferenzen zu vereinbaren.