Was man im Rhein-Pfalz-Kreis sehen, erleben und hören kann, das beleuchtet die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der Kolumne „Guck mol do“.

Es gibbt jo viel Forme vun Schlangelinie un es libbscht simmer die vun änere Kinnerhand mit dicke bunde Schdifde uff emme Blatt Babier. Luschdisch – wann´s net dragisch is – sin nadierlisch die Schlangelinie vun denne näschdlische Zescher, wann se net grad uffem Weesch zu ihrm Audo sin un ihr beschwingdie Beweeschung im Schdroßevekehr fortsetzen. S´ledscht hott mer än Modorradfahrer im Elmschdääner Daal ´s Blut in de Adre gfriere losse, weil er sisch so ganz alläänt uff dere Landschdrooß gfiehlt hott un dess Wort GEESCHEVEKEHR grad net so wischdisch war. Mei Blut widder uffgetaut hott die Daache än Fahrradfahrer, der wu uff emme Fahrradweesch newer de Landschdrooß in so bschwingde Kurve gfahre is, dasses nur än änzischer schäner Grund defier gewwe kann: Glick! Wie der Mensch, männlisch, bschdimmt iwwer fuffzisch – un dodemit deitlisch ausem Bundschdiftalder rausgewachse – sei Gfiehle ausem Herz iwwer die Bää in die Fieß hott fließe losse un dann uff die Pedale iwwerdraache hott – dess war so än schäner Ablick, dass isch selwerscht hab uffbasse misse, in de Schbur ze bleiwe. ´S libbscht hätt isch akhalde un em noochgeguckt un denn schäne Moment ä bissl länger ausgekoschd. Un nadierlisch iwwerleesch isch seit demm, was fer ä Art vun Glick denn guude Mensch häämgsucht hott. Isser glicklisch veliebt? Hotter sunscht ä guudie Noochrischt kriggt? War´s schlischtweg nur der schäne Daach? ´S wär jo im Brinzip am Allerbeschde, wammer so uhne weideres glicklisch sei kann. Velleischt sin jo awwer ach sei Aktie an de Börse gschdische odder ä ugeliebdie Dande hott im ledschde Moment ihrn Bsuch abgsacht. Wer wääß? Isch jedenfalls wääß es net. Was isch awwer seit demm Moment widder wääß is, dass ach ä noch so klänes brivades Glick, wu bei äm im Bauch wie än Schmeddaling zabbelt, Kreise zieht wie än Stä, der wu ins Wasser fallt: mer werrd agschubst un irschndwie begeischderd. Mer kennt die Daache alsmol denke, die Welt geht unner. Awwer´s Glick – dess bassiert gradso.