Jetzt, wu die Daache widder heller un wärmer sin, do hott mer glei widder mehr Luscht, mol so rischdisch grindlisch sauwer ze mache. Also so rischdisch – mit allem Drum un Dra. Dess is dann ach genau die Zeit im Johr, wu isch mei Debbischschdang vemiss. Net, dass dess Debbischklobbe de Debbisch guud geda hätt – nä, dess ganz bschdimmt net. Fer die is so än Schdaubsaucher uff jeden Fall besser.

Awwer mit so emme klassische Debbischklobber fescht uff so än Debbisch druffzeklobbe – dess hott schunn so ebbes magisch rhythmisches vun ämme uralde Reinischungsridual. Un dann war’n an der Debbischschdang noch die Hooke fer die Schaukel, un iwwerhaubt hott mer kaum an ebbes Besserem rumturne känne, wie an so änere Debbischschdang. Wahrscheins werrn unser Kinner nur desshalb immer dicker, weil’s fascht gar kännie vun denne Schdange mehr gewwe duut.

In Schiwwaschdadt is mer dess Johr denn Friehjohrsbutz ganz bsunnerscht grindlisch agange un hott sisch am Dreck-weg-Daach glei ämol die ganz Gemarkung vorgenumme. Alder Schwede – was do an Dreck gsammelt worre is, dess geht uff kä Kuhhaut. Mer kännt määne, die Welt däält sisch uff in die, die wu de Dreck wegmachen, un in die, die wu nimmie ganz sauwer sin.

Nooch der Aktion war’n an mansche Landschdrooße mehr blooe Säck gschdanne wie Leitposchde. Wie’s aussieht, gibt’s nur än Dreck-weg-Daach im Johr un alle annere sin scheint’s Schmeiß-hie-Daache. Isch hab mer iwwerleggt, was mer mit jedem änzelne vun denne Drecksäck aschdelle misst un wie so äner behannelt ghert. Dann hawwisch noch driwwer noochgedenkt, dass jo a die ganze blooe Millsäck fachgerescht entsorscht werre missen. Un weil isch grad so konschdrugdiv am Philosophiere war, do is mer der Slogan fers neggschde Johr eigfalle. Statt Dreck-weg-Daach:

Depp-weg-Daach!

Do misst’n dann zwar deitlisch mehr Drecksäck afalle – awwer viel wennischer blooe Säck!

