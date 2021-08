Das Finale des Mundartwettbewerbs Dannstadter Höhe findet am Freitag, 3. September statt. Dabei werden die besten Autoren pfälzischer Mundart in den Kategorien „Dichtung“ und „Prosa“ ausgezeichnet, erstmals wird der Pfälzer Gutsel-Orden vergeben. Wegen der Pandemie gibt es einige Einschränkungen.

Die Finalisten – fünf in Prosa und zehn in Lyrik – werden ihre Beiträge persönlich präsentieren und versuchen, damit bei der Jury zu punkten. Ihr gehören unter anderem die Vorjahressieger Edith Brünnler (Prosa) und Norbert Schneider (Dichtung) an. Moderieren wird den Abend Michael Landgraf, die musikalische Begleitung übernimmt Michael Werner. Seine Premiere feiern wird der Pfälzer Gutsel-Orden, der zum ersten Mal verliehen wird und den bisherigen Sonderpreis des Kultur- und Heimatkreises Dannstadter Höhe ablöst. Mit diesem Orden sollen Menschen ausgezeichnet werden, die sich besonders um den Pfälzer Dialekt verdient gemacht haben – es muss sich bei den Preisträgern also nicht mehr zwangsläufig um Mundartdichter handeln.

50 Besucher zugelassen

Wegen der Corona-Pandemie musste die Endrunde des Mundartwettbewerbs vom ursprünglichen Termin Mitte Mai zunächst verschoben werden. Anfang September kann sie nun voraussichtlich stattfinden, es dürfen nach aktuellem Stand aber nur 50 Besucher das Finale live im Zentrum Alte Schule verfolgen. „Wir geben uns große Mühe und sind sicher, dass wir trotzdem wieder eine schöne Veranstaltung hinbekommen“, erklärt Organisatorin Ute Günther von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Die Kommune richtet den Wettbewerb zusammen mit der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises aus. Es ist die nunmehr 34. Auflage.

Einlass gibt es nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete. „Dazu reicht ein digitaler Impfnachweis, wie er zum Beispiel in der Corona-Warn-App hinterlegt ist, ein gelber Impfpass, ein Schreiben vom Arzt, dass derjenige genesen ist, oder ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test“, hebt Günther hervor. Auf diese Weise sollen Teilnehmer, Gäste und Personal bestmöglich geschützt werden.

Anmeldung

Das Finale des Mundartwettbewerbs findet am Freitag, 3. September, 19 Uhr, im Zentrum Alte Schule in Dannstadt statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort unter Telefon 06231/401148 oder per E-Mail an uwe.schmelz@kvhs.rpk.de möglich.