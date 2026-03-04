„Die atemberaubende Welt der Antarktis“ – so lautet der Titel der Multivisionsschau der Neuhofener Fotogruppe „Gut Licht“, die am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus „Neuer-Hof“ zu sehen sein wird. Die Einnahmen sollen laut den Veranstaltern dem Nepalprojekt von Ärztin Uschi Münch zukommen, die an dem Abend selbst anwesend sein wird. Moderiert wird der Abend von Ursula Adler und Marion Viertl, den reiseerfahrensten Spezialisten der Fotogruppe. Aber auch Münch wird anhand von Aufnahmen zeigen, was mit den bisherigen Spenden für das Projekt passiert ist.

Tickets zu zwölf Euro gibt es im Vorverkauf bei Lederwaren Kraushaar, Speyerer Straße 6, beim Diana-Bad, Benzstraße 2, in der Praxis Peter Schwarz, Hauptstraße 14, bei Familie Karl, Auf der Hasenplatte 6, sowie an der Abendkasse. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.