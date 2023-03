Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona hat den MTSV Beindersheim in eine monatelange Zwangspause geschickt. Ungeachtet dessen haben die Mitglieder ihrem Verein die Treue gehalten – gerade in Zeiten der Pandemie ein ganz wichtiges Signal, wie der Vereinsvorsitzende Hartmut Stutzmann beim Ehrungsabend am Samstag betonte.

Vor allem die Hallensport-Abteilungen haben laut Stutzmann unter den Corona-Restriktionen gelitten. „Dennoch gab es nur vereinzelt Austritte“, sagte er. Man bewege sich damit im gewohnten Bereich.