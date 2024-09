Es ist eine ungewöhnliche Partnerschaft, die seit 40 Jahren besteht: zwischen der ebenso alten Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Schifferstadt und dem Motorradclub Schifferstadt. Zu diesem Anlass gab es eine zünftige Feier – und ein ebenso außergewöhnliches Geschenk, das die Freundschaft dokumentiert.

Ein überdimensioniertes, täuschend echt aussehendes Motorrad ziert die Wand an der Trafostation auf dem Gelände des Motorradclubs (MRC). An der zweiten Station nebenan verweist ein großes Symbol auf die vier Jahrzehnte Freundschaft zwischen MS-Gruppe und MRC. Geschaffen haben die auffallenden Werke in Airbrush-Technik Jennifer Nijhus – laut der Vorsitzenden Carin Mattern Mitglied der MS-Gruppe – und Daniela Kohl, beide ausgebildete Airbrusherinnen.

Ein großformatiges Emblem erinnert auf dem Trafohaus an das Jubiläum der ungewöhnlichen Partnerschaft zwischen Selbsthilfegruppe und Bikern. Foto: Mattern/gratis

Die nagelneuen Werke auf dem Gelände des MRC an der Carl-Benz-Straße sind äußeres Symbol der Partnerschaft, deren Jubiläum nun eben dort ausgiebig gefeiert worden ist. 1984 wurde die Schifferstadter Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe gegründet. Und noch im gleichen Jahr wurde die dauerhafte und lebendige Partnerschaft zwischen MS-Betroffenen und Bikern besiegelt, die sich in zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen und Begegnungen manifestiert.

Fast die Hälfte dieser Zeit leitet Carin Mattern bereits die sehr aktive MS-Gruppe. „Eigentlich haben wir 100-Jähriges gefeiert“, sagt sie mit einem Lachen, denn zu 40 Jahre MS-Gruppe und 40 Jahre Patenschaft des MRC seien noch das zehnjährige Bestehen der MS-Künstlergruppe Akem und die ebenso lange Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) für die Selbsthilfegruppe zu feiern. Vom Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) waren nach Angaben der Veranstalter der Vorsitzende Rolf Beetz und Geschäftsführer Dieter Korfmann nach Schifferstadt gekommen, auch um Carin Mattern und ihren Mann Karl-Peter Mattern sowie Carsten Rheinheimer für ihr Engagement für die Gruppe mit Ehrennadeln zu ehren.

Die Chaos-Band der Kolpingsfamilie Schifferstadt und Mundartkünstlerin Silvia Calles sorgten für das Rahmenprogramm. Und für die Biker und den MRC-Vorsitzenden Stefan Berkel gab es zum Gemälde noch viele Dankesworte.