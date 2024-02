Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Landkreis hat man es schwerer, berühmte Autoren und gute Sänger für einen Auftritt zu gewinnen. Es gibt kein Theater und kein Opernhaus. Die Orte sind klein und eher unbekannt. „Wohin soll ich kommen? Wo ist denn Rödersheim?“ Kreiskulturbeauftragter Paul Platz lässt sich durch solche Fragen nicht aus der Ruhe bringen und ist stolz auf das Kulturprogramm.

Man wird ein bisschen neidisch, wenn man mit Paul Platz in der Cafeteria des Kreishauses in Ludwigshafen sitzt und Kaffee trinkt und er nur so übersprudelt vor Vorfreude und Enthusiasmus.